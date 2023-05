Javier Mascherano: "Ahora empieza la verdadera competencia"

La Selección argentina hará su debut en el Mundial Sub-20 este sábado a las 18 contra Uzbekistán en el Estadio Único Madre de Ciudades. Previo al tan esperado partido, el entrenador Javier Mascherano compartió sus impresiones sobre el comienzo de este nuevo desafío.

En primer lugar, Mascherano hizo hincapié en la nueva oportunidad que se le presentó a Argentina al convertirse en el país anfitrión de la Copa del Mundo Juvenil. Esta posibilidad surgió después de que Indonesia perdiera la sede debido a su oposición a la participación de Israel en el torneo, lo que llevó a la FIFA a buscar un nuevo candidato.

"Somos conscientes de cómo se dieron las cosas. Nos brindaron una nueva oportunidad que creíamos perdida. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien esta vez", expresó el entrenador ante los micrófonos de Radio La Red.

Además, Mascherano se refirió a la autocrítica realizada después de la decepcionante actuación en el Sudamericano de Colombia a principios de año, donde la selección albiceleste no logró superar la fase de grupos.

"Obviamente, como cuerpo técnico, hemos analizado lo sucedido, junto con algunos de los chicos que estuvieron en el Sudamericano", comentó al respecto, y advirtió: "Este es un grupo con muchos jugadores nuevos. Mañana comienza la verdadera competencia. Es un día muy importante porque en febrero esto no estaba en nuestros planes".

Cuando se le consultó sobre la ausencia de Alejandro Garnacho, uno de los jugadores europeos que no fue cedido por su club, al igual que Facundo Buonanotte y Nico Paz, Mascherano fue contundente: "Tenemos a los jugadores que queríamos tener, no es necesario hablar de aquellos que no pudieron venir. Estamos contentos con el plantel que pudimos armar".

"El equipo está casi definido. Por respeto a los jugadores, no lo hemos confirmado, así que me reservo esa información", deslizó el entrenador a pocas horas del debut en la competencia.

También explicó cómo trabajan con los jóvenes futbolistas: "Es solo un juego, tienen que salir al campo y jugar sin ninguna presión o influencia externa. Competir de la mejor manera posible. Si hacemos las cosas bien, los resultados llegarán como esperamos".

"Tratamos de transmitir que la selección juvenil no tiene nada que ver con la selección mayor. Hubo un tiempo en el que la selección mayor no lograba éxitos, mientras que las juveniles sí. Este es su Mundial y nunca se sabe si podrán estar en otro. Disfruten del presente", añadió.

"Estoy feliz de estar aquí. Jamás pensé que sería el entrenador de una selección juvenil y que el Mundial se celebraría en Argentina, nuestro país. Estoy emocionado, pero también tranquilo", concluyó el entrenador.