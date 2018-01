Javier Milei: "el alza del dólar se va a trasladar a precios. Inevitablemtente"

Javier Milei - Economista 25-01.mp3

"El Gobierno no quiere tocar el gasto, no quiere hacer el ajuste fiscal que corresponde, quiere que todo el costo de tratar de mejorar la competitividad se pague con menores salarios en dólares. Lo cual es una locura porque el precio de los alimentos y muchos bienes esenciales para la gente están expresados en dólares, lo que va a hacer es aumentar la pobreza y la indigencia si le saliera bien". "Si vos devaluas y te va a precios, la devaluación no te sirvió para nada". "En Argentina, tenes una presión desde Jefatura de Gabinete apretando al Banco Central para que baje la tasa de interés". "Lo que hace este gobierno con esta devaluación promovida por Jefatura de Gabinete apretando al Banco Central generará in flación". "El no ajuste del Gobierno se lo quiere hacer pagar a los trabajadores aumentando la pobreza y la indigencia"."Está cayendo la demanda de dinero y además está emitiendo el peso tiene que perder valor. Sube primero el dólar pero detrás van a subir los precios"