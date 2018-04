Javier Milei en el pase de Radio La Red

Pase milei.mp3





-"Durante el kirchnerismo hubo un desfasaje en las tarifas porque nunca se tocaron, en ese delirio de subsidios fue un disparate, se generaba inflación, se distorsionaba el tema económico, y lograron hacer caer el PBI per cápita en el mejor momento internacional"-"Lo tenías que corregir, el punto es cómo. Había otra forma de hacerlo"-"Si el desfasaje era 15 a 1, Juan José Aranguren lo hizo gradual y mal porque el primer año tomó 5, nosotros propusimos un esquema integral. Lo que hizo tiene consecuencias."-"Es imposible prever la inflación porque con el esquema monetario que usa el Banco Central, que queda sujeto a las expectativas, es imposible estimarla porque no sabes cuál es la próxima estupidez que hará Marcos Peña"-"No es que no lo quiero, pero si se mete y la inflación la subió, te hizo saltar el tipo de cambio, perdiste reservas, volaste el valor de los alimentos, el problema soy yo o Marcos Peña?."Eduardo Feinmann, conductor: "El odio que genera Marcos Peña dentro del Gabinete es impresionante, nadie te lo va a decir"Javier Milei, Economista: "El modelo de Mauricio Macri es socialista. Argentina tiene muy corrido el arco a la izquierda."Eduardo Feinmann, conductor: "Se cagan de risa los del Partido Obrero."