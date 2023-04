¿"Dinamitar" el Central? La respuesta de un analista a una de las iniciativas más polémicas de Javier Milei

En medio de la polémica que generaron los dichos del economista Emmanuel Álvarez Agis, quien dijo que él "no tendría la plata en un banco" con Javier Milei de Presidente ya que una de sus iniciativas es "dinamitar" el Central, el analista financiero Javier Timerman coincidió con Agis, aunque también afirmó que es una discusión que carece de seriedad.

"No tengo idea qué significa 'dinamitar' el Central. Realmente son esas cosas que a los argentinos a veces se nos ocurren, que no suceden en ningún otro país del mundo y que nos tomamos con seriedad. La realidad es que en ningún país del mundo existe eso y no conozco a ninguno que haya dinamitado su banco central. Y tampoco conozco un país que se tome en serio a un candidato presidencial que hable de dinamitarlo", afirmó Timerman en una entrevista con Pastor 910.

"Lo que nosotros necesitamos es inversión. Lo que necesitamos es que venga gente que crea en nosotros, en el país y en la capacidad de los políticos de acordar políticas de mediano a largo plazo, y que crea que podemos hacer las cosas que otros países del mundo vienen haciendo", expresó Timerman.

No obstante, al margen de su receta sobre lo que se debería hacer, habló del impacto que generan iniciativas como cerrar el BCRA: "Imaginate que voy a hablar con un inversor y le digo 'confiá en el de Argentina', ¿Pero por qué? Y porque puede ganar un Presidente que dice que va a dinamitar el Banco Central. Pero quédense tranquilos, que solamente va a dinamitar el Banco Central. Nada más. El tipo me va a decir: '¿Qué? ¿Cómo es eso?'".

"La verdad es que me sorprende que en un país con las capacidades que tiene la Argentina, en términos de recursos naturales, de recursos, gente, educativas, y con en toda esa inversión que nosotros necesitamos, las discusiones que tenemos a veces tan infantiles. Realmente me da lástima", afirmó el analista.

"Me da lástima que llegamos a una situación donde los políticos razonables no pueden ponerse de acuerdo en cinco medidas y tenemos que recurrir a gastar energías explicando que si dinamitás Banco Central no va a haber una persona que invierta en la Argentina", concluyó.