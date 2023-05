El editorial de Facundo Pastor: "Milei en la Feria del Libro, entre insultos y comentarios retrógrados"

Estuvo Javier Milei en la Feria del Libro. Muchas veces me llama la atención cómo titulan algunos colegas. Leí a alguien, no recuerdo quién, sino lo diría: "Milei lleva su receta a la Feria del Libro". No sé bien cuál es la receta de Milei ¿Será la idea de dolarizar, de la cual tanto venimos discutiendo?

Pero no voy a hablar de economía en esta columna, en este comentario editorial. Ni siquiera creo que que voy a hablar de política, más allá de que allí en la feria haya estallado la interna libertaria y la disputa, incluso por los votos de derecha, que se tensa cada vez más cuando el propio Milei salió a hablar en forma así, con cierta incógnita, de un traidor que se fue, etcétera, etcétera. Todo el mundo infirió que se podía tratar de José Luis Espert, pero después él dijo que no, que se refería a López Murphy.

Corro la política, corro la economía y está ahí fuera de las recetas, que no sé bien cuáles serían, y hablo de la importancia de las cosas que suceden en la Feria del Libro; en un momento, en una etapa, en un tiempo de gritos en un tiempo de grietas, que aparezca un espacio tan diverso, digamos que pueda contener desde candidatos de izquierda, candidatos de derecha, intelectuales, dice más conservadores, menos conservadores. Es un lugar y un espacio que creo que unos y otros, propios y ajenos, deberíamos cuidar.

Hace poco, en la apertura de Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el escritor Martín Kohan, destacado escritor, dijo algo así como que la Feria del Libro se colma de autores de editores, de traductores, promotores, difusores; se colma, de visitantes o de paseantes, de compradores o de vendedores. Pero todas esas figuras reunidas y combinadas, no hacen sino convocar a otra figura que le da sentido a todo que la figura del lector, en la feria de los lectores.

Por eso creo que en tiempo de gritos y de grietas, todos debiéramos cuidar mucho más lo que pasa ahí; porque justamente el chiste, lo valioso de la Feria del Libro es que puede ir Milei y que pueda ir Miriam Bregman; que pueda ir a alguien del Pro y alguien del kirchnerismo, sino se perdería seguramente la esencia, más allá de la literatura.

Los seguidores de Milei se cruzaron con Pepe Mujica, ex presidente uruguayo, que estuvo, justamente, en la Feria del Libro, en las últimas horas, en el mismo día que iba a estar el líder libertario. El hombre que abraza las ideas de la libertad. Saltó uno de los libertarios que siga Milei y le dijo al "viejo", esto con cariño, al viejo Mujica: "Andá a bañarte, mugriento".

"Viva la libertad, carajo", "Mugriento", "Anda a bañarte", entre otros insultos, que termina comiéndose Pepe Mujica, que iba a presentar un libro: "Las semillas del día al viento".

Bueno, en fin, decíamos en la apertura del programa que da la sensación que Milei, atrasa en algunas formas. Dicho sea de paso, no pregunté cómo le fue a los candidatos de Milei, en las últimas elecciones.

¿Ese es el clima que tiene que darse en la Feria del Libro? ¿Qué hay detrás de esos gritos? ¿No debiera automáticamente, porque loquitos hay en todos lados, salir Milei con un tuit y decir "yo estoy, no en las antípodas, en la recontra antípoda de las ideas socialistas, si se quiere de Pepe Mujica, pero Viva LA libertad, carajo". Ante todo la libertad.

No salió Milei. El episodio sí fue repudiado por distintos dirigentes argentinos, entre ellos un liberal, que hace poco charló con nosotros, que es Carlos Maslatón, un personaje muy particular, que trató de dementes a los seguidores de Milei, y dijo que se trató y, yo coincido, suscribo, de un ataque fascista.

¿Dónde esta la libertad, Milei? ¿Dónde esta la libertad de ese grito, que ya para muchos es un grito de guerra que es Viva la libertad, carajo?, que el propio Milei lo dice todo el tiempo. No fue la única patinada, después Milei, no es la única vez que sucede, se hizo el vivo.

No me meto en la vida privada de nadie, pero atrasa por todos lado por donde se lo mire Milei, e increíblemente, hay algunos que creen que Milei es el futuro. Increíblemente, lo subrayo.