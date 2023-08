La contundente frase de la vice de Javier Milei sobre la política de seguridad que buscarían aplicar

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de la Nación y compañera de fórmula de Javier Milei, delineó los aspectos clave de la política de seguridad que la fórmula propone implementar en caso de llegar al gobierno. Al respecto, durante una entrevista con el programa López 910, destacó la necesidad de que el Estado recupere la capacidad de brindar seguridad a los ciudadanos. Y para reafirmar el concepto, expresó: "Al que comete un delito le tiene que quedar claro que puede perder la libertad o la vida porque hay un riesgo".

En relación con los piquetes y las manifestaciones sociales, Villarruel afirmó que se respetará el derecho a protestar, siempre que no se infrinjan los derechos de terceros o se cometan delitos. "Aquella persona que quiere manifestarse y que está en ejercicio del derecho a protestar, uno lo entiende. Pero eso no puede implicar la violación de un derecho. Y en el caso de coartar la libertad de tránsito, y cuando es un delito en flagrancia, no queda otra que el Estado evacúe esa manifestación. Acá no se va a penalizar la protesta social, lo que se va a penalizar es el delito que se pueda cometer con la excusa de la protesta social".

En cuanto al apoyo político que puedan tener en el Congreso, la candidata destacó la posibilidad de que Juntos por el Cambio, principal fuerza de oposición, respalde las medidas económicas y de seguridad propuestas por la fórmula Milei, dado el parecido entre los discursos. Si bien mencionó que podría haber divergencias, citó la propuesta de militarizar la ciudad de Rosario, planteada por Patricia Bullrich, como un punto en el que no concuerdan.

“En lo que es economía y seguridad, el equipo de Patricia Bullrich trasladó un monto de ideas que fueron tomadas de lo que nosotros transmitimos. Deberían acompañar considerando que su discurso electoral es casi calcado del nuestro. Por supuesto, puede haber diferencias, como cuando Patricia Bullrich plantea militarizar Rosario y nosotros no estamos de acuerdo. Tengamos algo en claro: en nuestra visión de la seguridad, el que las hace, las paga”, planteó.

“Al que comete un delito le tiene que quedar claro que puede perder la libertad o la vida porque hay un riesgo. Pero eso ahora no está claro y por eso el desmadre en el que vivimos”, agregó Villarruel.

Villarruel también compartió su opinión sobre la fiscalización electoral. Reconoció que el crecimiento de la imagen de la fórmula es evidente, pero apuntó que falta una mayor fiscalización, alegando que recibieron denuncias de ciudadanos que no encontraban la boleta de Milei en algunas mesas de votación. En ese sentido, instó a la militancia y a los ciudadanos a involucrarse activamente en el proceso de fiscalización.