La reacción de la mamá de Lali Espósito tras el cruce de su hija con Javier Milei

La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, demostró su incomodidad al referirse al picante enfrentamiento de su hija con el candidato a presidente, Javier Milei.

La cantante se pronunció en redes preocupada por el resultado de las PASO 2023 de este domingo y el ganador de la elección salió a ningunearla.

lali esposito.webp

Lali además admitió que recibió varios mensajes agresivos en las redes luego de su reacción angustiada por la decisión popular.

Majo se comunicó a través de un mensaje con un periodista de Radio Mitre al ser consultada por la actitud de su hija.

Juan Etchegoyen explicó que “le pregunté a la mamá de Lali si tenía ganas de decir algo ante este enfrentamiento porque todo el mundo está hablando de su hija y de Milei”.

“Lo que me dice Majo es ´nada para decir´. Me escribió ese textual claro con una intención clara, no darle importancia a lo que pasó, pero esa frase dice mucho también o por lo menos a mí me da para pensar algo”, contó el periodista sobre la reacción de Majo Riera.