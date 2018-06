Escucha la editorial:





EDITORIAL VIALE 6-6-2018.mp3



A ocho días del Mundial, la AFA no tuvo una buena semana, se suspendió el partido con Israel, Argentina no jugará ningún amistoso y por último no visitarán al Papa. Así lo mostró Jonatan Viale en una nueva editorial: "La AFA generó dos conflictos diplomáticos antes del Mundial".