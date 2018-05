Jonathan Barros y una nueva oportunidad

Raul Adriazola

adriazola.raul@diariouno.net.ar

Nada terminó el 15 de julio del año pasado en Wembley. La derrota frente a Lee Selby no aplacó el empuje del Yoni Barros, quien en 2015 se puso como meta recuperar el título de campeón mundial, halago que supo saborear en 2010, cuando se coronó titular ecuménico pluma de la AMB. Tras el intento en Londres, Barros no paró de entrenar esperando otra oportunidad, y llegó: el sábado 23 de junio el púgil del barrio Lihué enfrentará al campeón superpluma del Consejo (CMB), el mexicano Miguel Berchelt (33-1-0, 29 KO) en un combate a realizarse en México.

Esta semana se supo que Jonathan Víctor Barros (41-5-1, 21 KO) había ingresado en el puesto 10º al ranking de la entidad que lidera Mauricio Sulaimán, pero nadie imaginaba qué tan pronto llegaría esta nueva oportunidad para el mendocino nacido en Guaymallén. La mano del promotor Osvaldo Rivero se hizo notar en esta afortunada negociación.

La palabra del Yoni

La primera pregunta para Barros era sobre si lo había sorprendido la chance mundialista, a lo que el radicado en Las Heras comentó: "Es de no creer. La verdad es que sólo podemos estar muy contentos y conformes con el manager (Rivero), que ha logrado esta nueva oportunidad. Este es un anhelo que nunca dejé escapar, y gracias a Dios se me vuelve a dar: quiere volver a ser campeón mundial", dijo Barros.

"Un anhelo que siempre tuve, desde que comencé a boxear, fue el de enfrentar a los mejores y así lo he hecho. Nunca elegí a ningún rival, y tampoco quiero hacerlo ahora", explicó el pupilo de Chacón al ser consultado sobre la jerarquía de su futuro adversario, el Alacrán de Quintana Roo, Cancún, y agregó: "Tampoco me preocupa pelear en superpluma. La primera vez que lo hice fue nada menos que frente a (Juan Carlos) Salgado, y fue una pelea durísima, en Puebla, México, a 2.500m de altura, con un calor agobiante, y me ahogué mucho en el calentamiento. Pero ya hemos tomado mucha experiencia, y a pesar de que me enfrentaré a un gran rival, muy peligroso, estoy tranquilo. Yo peleé con el actual número uno de la categoría: Mickey Román (12/3/2011, en Junín, Mendoza), que me la hizo pasar muy mal, pero le gané en mi primera defensa, y creo que este contrincante será otro hueso duro de roer", dijo el ex campeón pluma.

Respecto a si ha visto pelear a su rival, sabiendo que es un fanático de ver boxeo por TV, expresó: "Lo he visto varias veces. Sé que hizo la Pelea del Año en 2017, contra el Bandido (Francisco) Vargas, al que noqueó en el round 11. Eso demuestra que tiene aguante (fue una batalla), y llegó al final de la pelea con el poderío intacto", explicó Jonathan.

Sobre su plan de pelea y sus chances reales, el boxeador de 34 años analizó optimista: "Mi rival es del estilo de ir al frente, como buen mexicano. Pero la verdad es que nosotros tenemos la escuela mendocina, la que nos ha dado muchos frutos (7 campeones mundiales), y del cual estoy orgulloso de haber aprendido. Además, cuando he tenido que enfrentar a rivales muy aguerridos como él (Berchelt), me ha servido de mucho", cerró el aspirante tras el agotador entrenamiento.

A Pablo Chacón no le sorprendió esta chance

"La verdad es que no nos sorprendió esta chance mundialista. Hace varios días que sabía que se estaba realizando la negociación para esta pelea, pero no podía decir nada mientras no se concretara", explicó el ex campeón mundial y entrenador de Barros, Julio Pablo Chacón.

"Cuando me llamaron para ver si se podía negociar y si estaba (Yoni) en condiciones, les dije que sí. Porque la pelea es dentro de un mes, pero Barros está entrenado", explicó el Relámpago.

"La verdad es que estamos muy contentos, es una gran oportunidad. Jonathan Barros sigue estando en un gran momento y creo que va a ser una pelea dura. Él (Berchelt)tiene una pegada dura y es guerrero. Pero nosotros vamos a apelar a la escuela mendocina; la vieja y la nueva, ya que hemos evolucionado. Estoy seguro que va a ser una pelea que nos va a favorecer mucho por el estilo del contrincante, similar al de Miguel Román, número uno del ranking y rival mandatario del campeón".