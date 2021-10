Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, rechazó en Novaresio 910 la posibilidad de mover la jornada de "Espacio de Mejora Institucional" para el sábado con el objetivo que los alumnos no pierdan un día de presencialidad. "El que dispone la EMI es el Gobierno. El sábado no es un día laboral para nosotros, por eso me parece correcto que se haga en la semana", reconoció.