De fuerte carácter y versátil tácticamente: así es Jorge Almirón, el nuevo técnico de Boca

Introvertido con la prensa y sin apelar a frases altisonantes, pero de muy fuerte carácter. Así se lo puede describir de manera rápida y breve a Jorge Almirón, el técnico que a los 51 años y luego de algunas últimas malas experiencias en otros clubes se convirtió en técnico de Boca.

"Tiene mucho carácter y te encara. Si en algo no hay coincidencia, te encara", reveló en Un buen momento el periodista Daniel Fava, quien contó una particular anécdota de lo que fue la relación con Almirón cuando dirigía a San Lorenzo. "No es de relacionarse fácilmente con la prensa, pero le encanta hablar de fútbol y de táctica. En una concentración de Independiente en Pilar, nos citó un día y nos mostró en la sala de video todo lo que se trabajaba en los entrenamientos y luego se volcaba en los partidos", agregó Matías Martínez.

Embed

En lo que fue su paso por el equipo de Avellaneda, el cronista también recordó una decisión que marcó la gestión de Almirón y que, según su parecer, el técnico no manejó correctamente: la marginación del Rolfi Montenegro del primer equipo.

"En el trabajo de campo, en el día a día, en el desarrollo de una idea de juego, cómo la lleva a cabo, Almirón es irreprochable. Pero el manejo de grupo es el déficit de su carrera. Es algo a desarrollar", señaló a su vez Hugo Balassone.

Por otro lado, el mismo Balassone elogió a Almirón como un técnico que "tuvo sus concesiones" al momento de definir una idea de juego. "Recuerdo que una vez le ganó 3-0 al River de Gallardo jugando al contraataque. Si él tiene jugadores veloces y wines que hacen daño, no tiene pruritos en replegarse y salir", aseguró.