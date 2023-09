Pablo Mouche: "A Almirón no lo puedo descifrar, hoy no le puedo sacar la ficha"

Ayer en Un Buen Domingo con Coco Ramón y Walter Nelson, Pablo Mouche analizó el nivel de Jorge Almirón como entrenador de Boca y fue contundente.

"A Almirón no lo puedo descifrar, hoy no le puedo sacar la ficha. A lo largo de los años su pico máximo fue en Lanús", afirmó el ex Boca.

