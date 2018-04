Jorge Brito: "No es un partido más, es una Copa."

-"Fue un partido muy lindo para River Plate, el equipo dio todo, Marcelo Gallardo hizo un gran planteo táctico. Impresionante Armani."



- Cantos contra Mauricio Macri: "Uno no presta atención a los cantos. Nosotros igual ya veníamos hablando del tema con Daniel Angelici, Rodolfo D'Onofrio, Claudio Tapia."



-"No es un partido más, es una Copa."



- "El plantel de River es muy rico en calidad de jugadores, ahora hay que esperar continuidad de buenos partidos."



- Fideicomiso de River: "En el momento que podemos incorporar jugadores no podemos vender, entonces decidimos hacer un fideicomiso, endeudarnos en una tasa baja. Eso es lo que haremos para financiar la compra de jugadores."



- "La econo mía está mejorando lentamente, el tema es que la manta es corta, el problema es como bajar la inflación, sin impactar en el crecimiento económico. También hay que monitorear el déficit fiscal"



- Créditos hipotecarios: "Esto no estaba en la balanza de los Bancos y se debía a que desde el 2002 hasta el 2017 los Bancos no daban los plazos porque la moneda no era fuera. Afortunadamente el año pasado se creo el UVA. Es importante la estabilidad monetaria."









Escuchá el audio de la nota





Jorge Brito Jr.mp3