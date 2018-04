Jorge Faurie: "Toda comunicación del Papa Francisco es un elemento importante"

Jorge Faurie - Canciller Argentino 19-03.mp3

"Toda comunicación del Papa Francisco es un elemento importante, genera la reflexión, habla de conciliación de los argentinos, y que se resuelvan los problemas de manera conjunta"-"Decir que pide disculpa si nos ofendió es una frase importante."-"No haría especulaciones del Papa y si vendrá a la Argentina"-"La no visita parece que hubiera y no fue, y no es así. El Papa sabrá cuándo podrá hacerlo."- Despenalización del aborto: "El Papa dice que defiend e la vida, y lo tiene como compromiso por ser un representante de dios. Yo soy un defensor de la vida, pero toda la sociedad argentina debe dar el debate."ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA