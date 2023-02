Jorge Macri también le respondió a Patricia Bullrich por la polémica del uso de las Taser

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, se metió en la polémica por los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en una entrevista con A24 afirmó que Horacio Rodríguez Larreta no debe "seguir pidiendo permiso" para usarlas. Al respecto, el funcionario dijo entender los dichos de Bullrich, pero afirmó que un fallo de la Justicia les impide ingresar este tipo de armas al país.

"Lo primero en lo que estamos todos de acuerdo en nuestro espacio, y particularmente y especialmente en el PRO, es que las Taser son una herramienta que necesitamos y que queremos tener no solo en la ciudad Buenos Aires, sino en general para darle seguridad en el país. Son modernas, evitan muertes y le dan una herramienta más a la policía para evitar usar un arma de fuego o que la usen en contra de ellos", afirmó en el inicio de la entrevista con Facundo Pastor en Pastor 910.

Luego, Macri se refirió al planteo de Bullrich y coincidió con los dichos del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, quien fue el primero en responderle a la exministra de Seguridad. "Hay una apelación al fallo que habilitó el ingreso de las Taser y por eso no las estamos pudiendo entrar. Pero entiendo el planteo de Patricia de decir ‘bueno, sostengamos este reclamo’. Pero me parece que como ya lo dijo Felipe, hay un fallo que no nos permite ingresarlas por ahora. Hay que seguir trabajando para poder hacerlo", completó.

Qué había dicho Patricia Bullrich sobre las Taser

En un reportaje con Esteban Trebucq en La Cruel Verdad, Bullrich cuestionó a Rodríguez Larreta por no poner en práctica el uso de este armamento: "Yo compré pistolas Taser. Entraron tres días después de que nosotros nos fuimos de gobierno. Cuando Macri las quiso comprar, la Corte Suprema dijo que era algo legal. En vez de seguir pidiendo permiso, usalas. No le podés seguir pidiendo permiso a un gobierno que te va a decir que no a propósito".

Ante esto, Felipe Miguel contestó que el uso de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional.

"CABA ya decidió usar las Taser. En efecto, hace más de dos años las compramos, pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas, sino de poder importarlas", publicó Miguel en su cuenta de Twitter.