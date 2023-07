La Corte Suprema rechazó intervenir contra la candidatura de Jorge Macri

La Corte Suprema de Justicia resolvió no tratar el pedido de inhabilitación de la precandidatura de Jorge Macri, quien fue denunciado por supuestamente no cumplir con los cinco años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un requisito establecido por la Constitución local para aquellos que no nacieron en el distrito.

La causa fue iniciada por Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad por la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda. La dirigente promovió una acción con el objetivo de aclarar las limitaciones y modalidades del artículo 97 de la Constitución de la ciudad, el cual, según su interpretación, inhabilitaba a Jorge Macri a ser precandidato a jefe de gobierno en las elecciones primarias del 13 de agosto de 2023.

jorge macri

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema sostuvieron que su jurisdicción originaria solo procede cuando la acción se funda en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados.



Según los ministros, los procesos que debaten cuestiones de índole local y requieren la aplicación de normas de esa naturaleza no están dentro de la competencia originaria del máximo tribunal.

En consecuencia, la resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda declara que la causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que habilita la precandidatura de Jorge Macri.