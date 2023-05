Plan antipiquetes: Jorge Macri expuso su estrategia para combatir los cortes de calles en la Ciudad

En el marco de su campaña electoral, Jorge Macri, ya oficialmente designado como el único precandidato a Jefe de Gobierno porteño por el PRO, hizo un repaso sobre distintos temas relacionados con la gestión que le puede tocar asumir en caso de ser electo. Así, en una entrevista con el programa Pastor 910, por Radio La Red, abordó aspectos clave de la actualidad política y social de la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las primeras declaraciones de Macri se centró en los piquetes, una problemática recurrente en la ciudad. El precandidato destacó la importancia de tomar medidas firmes al respecto y afirmó: "Con los piquetes se hace lo que dijimos que tenemos que hacer. Primero, no tolerar más los cortes. Y para eso hay que terminar con la tercerización para que las movilizaciones sean más chicas porque no van a tener la capacidad de extorsionar a quienes traen. Hay que impedir que los chicos sean parte de la marcha. Los niños tienen que estar en la escuela y si no tiene que perder el plan".

Embed

Además, Macri se pronunció a favor del uso de las pistolas Taser, señalando la necesidad de las fuerzas de seguridad cuenten con ellas lo antes posible. En sus propias palabras: "Las taser sí, sin dudas, y más. Necesitamos las 60 a las que tuvimos acceso hasta ahora. ¿Que son obsoletas? No lo son. Que hay nuevas generaciones, sin dudas. Lo que tardamos en importarlas fue culpa del Gobierno".

El precandidato también hizo referencia a la problemática de las personas en situación de calle. Si bien afirmó que no se puede obligar a estos individuos a ir a los paradores, destacó que tampoco se puede permitir que se adueñen del espacio público. Macri expresó: "No podemos obligar a la gente que vive en la calle a ir a los paradores, pero tampoco puedo aceptar que sean dueños del espacio público. Hoy los cajeros automáticos se han convertido en los monoambientes de algunos, se apropian de algunos sectores de la ciudad. Tenemos que recuperar ese ‘afuera’ para el vecino. Tal vez no te pase nada, pero mucha gente se siente insegura".

En relación con su precandidatura, Jorge Macri manifestó su satisfacción por ser el candidato único del PRO y defender lo logrado en años anteriores. Asimismo, reconoció que cada respaldo nuevo representa una mayor responsabilidad y compromiso en su carrera política.

jorge macri

Con una visión enfocada en los barrios y en las necesidades particulares de cada uno, Macri afirmó: "Hay una única Ciudad, pero cada barrio tiene su particularidad. Más allá de una mirada general, quiero ver qué necesita cada barrio en particular".

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires como un centro cultural y económico, Macri resaltó las fortalezas y el potencial que posee. "Tenemos tecnología física en diseño, series, publicidad; la de los comics y videojuegos, tenemos mucho para exportar del capital humano. Queremos que los jóvenes trabajen para el mundo, pero desde acá".

Por último, Macri hizo mención a la realidad económica del país y su relación con la ley de salud mental y adicciones, reconociendo la necesidad de abordar ambas problemáticas de manera integral.