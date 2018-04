Jorge Sampaoli tiene a 20 de los convocados para Rusia

Jorge Sampaoli viajó a Europa para terminar de cerrar la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018. Antes de embarcar hacia Madrid, ciudad en la que presenció la consagración de Lionel Messi como campeón de la Copa del Rey con la camiseta de Barcelona , el Zurdo mantuvo una charla con La Capital de Rosario durante media hora en el predio de Ezeiza.

En dicho encuentro con el entrenador de la selección, la sensación que invadió el ambiente intimista en el que se dio la conversación fue que Sampa ya tiene definidos a 20 futbolistas de la nómina que jugará el Mundial. Es más, si no fuera porque a Lucas Biglia lo esperará hasta último momento, el DT casildense ya tendría a 21 con el pasaje a Moscú.

Pero la recuperación del volante de Milan, quien sufrió la fractura en las dos primeras vértebras lumbares, le demandará cerca de 6 semanas y llegaría muy justo al debut del 16 de junio contra Islandia, en el estadio Spartak de Moscú. Ese imponderable posicionó a Matías Kranevitter como uno de los nombres que tiene todos los boletos para ir al Mundial.

También el pibe Santiago Ascacíbar, de buen presente en Stuttgart de Alemania, está en el radar del Zurdo en caso de que quiera sumar a otro volante central a la lista de los tres que aún faltan agregar a la infografía que acompaña a esta nota.

Otro de los puestos que todavía no tiene nombre y apellido es el del arquero que integrará el trío junto a Sergio Romero y Nahuel Guzmán. Hasta hace unas semanas, Willy Caballero estaba seguro, pero la aparición fulgurante de Franco Armani le sembró dudas a Sampaoli. Hasta el punto que si hoy tuviera que dar a los 23, Armani se ubica en la pole position para pelearle el puesto de titular a Romero.

Igual, en el caso del arquero, lo más aconsejable es no dejarse iluminar por las luces de neón que por estos días alumbran al arquero de River. De lo que sí existe seguridad es que el uno casildense estará entre los 35 apellidos que la FIFA les exige a las federaciones que presenten un mes antes del arranque del Mundial.

Mauro Icardi, con quien el Zurdo se reunirá durante la gira, también estará en esa lista preliminar pero no irá al Mundial. El presente goleador del rosarino en Inter no le alcanzará, a no ser que Agüero luego de ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha no se recupere en los tiempos previstos.

El que sí se ganó el boleto es Paulo Dybala, quien de a poco fue recuperando nivel en Juventus. Aunque el exjugador de Instituto encauza un episodio extraño, ya que hizo más méritos para estar cuando no fue citado que cuando le tocó jugar. El que no se subirá al avión es Lautaro Martínez, quien será la cara de la renovación pero para Qatar 2022.

