Jorge Triaca: "En la movilización del miércoles sólo hay intereses personales"

-"Estuve en el retiro, fue una reunión donde nos planteamos una agenda de debate, el disparador lo propuso Marcos Peña, miramos los valores, la cercanía con la gente. Estamos dando debates muy profundos para transformar la realidad."



-"En la movilización del miércoles sólo hay intereses personales, porque el empleo en Argentina se está recuperando, la cuestión salarial se cerró en un 95 por ciento, hay contención para los vulnerables"



-"No hay un debate sobre la política económica, ni lo dirigencial, creo que algunos tienen miedo de dar respuesta al marco institucional que le reclama la justicia."



- Tiene el dato que Pablo Moyano puede ir preso?: "No tengo datos, sólo que debe defenderse en la justicia por varia s causas."



-"El Presidente Mauricio Macri tiene la renuncia mía desde que empezó la gestión, cuando fue el tema de la mucama se lo volví a decir. Yo dije que era un vinculo con mi hermano. El SOMU también se transparentó"



-"El conjunto de la intervención requería personas cercanas para que ingresen a las delegaciones y en estas circunstancias el equipo le hizo la propuesta a Sandra y lo hizo muy bien. Es un disparate que mi hermano y yo no le queríamos pagar el sueldo"



-"El Presidente escuchó mi explicación y él me dijo que siga adelante en mi trabajo"



- Caso Díaz Gilligan: "El caso surgió esos días y todos tendrán que dar explicaciones en la Justicia"









