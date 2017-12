Jorge Villareal: " No puedo vivir con lo abstracto. Quiero tener al menos una referencia para poder llorar a mi hijo. Si no, siento que sigue navegando"

Jorge Villareal 04-12.mp3



Villareal: estamos debastados.Novaresio: ¿Cómo está la situación de búsqueda según lo que les informaron la Armada o el Gobierno?Villareal: en este momento no estamos comunicados, no estamos en Mar del Plata. No hay noticias porque su nuera no ha informado nada desde allá.Novaresio: ¿Saben cómo seguirá la búsqueda?Villareal: no nos dijeron nada. Ella se entera por los medios, no le han informado directamente.Bigozzi: ¿Se trata de negligencia o fatalidad?Villareal: toda hipótesis puede ser. Lo único que sé es que mi hijo y todos los tripulantes hacen lo imposible por verificar los equipos antes de zarpar.Novaresio: ¿Hay algo que quiera pedir?Villareal: que siga la búsqueda. No podemos manejar lo abstracto, queremos algo concreto. Sino voy a estar esperando a mi hijo.Novaresio: ojalá haya noticias.