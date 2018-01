Jorge Villarreal: #ARASanjuan 'Yo creo que están haciendo lo posible'

Jorge Villarreal - Padre de un tripulante del ARA San Juan 15-01.mp3

Se cumplen dos meses del último contacto del Ara San Juan. Habla Jorge Villarreal, padre de un tripulante del ARA San Juan. "Nosotros tenemos esta incertidumbre que no genera mucha angustia. Los días siguen pasando y tenemos mucha angustia, a pesar que se hizo lo posible". "Nosotros estamos esperanzados que los encuentren". "Los días pasaron y quedan pocas esperanzas de encontrarlos con vida". "Yo creo que se esta haciendo lo posible. Se entiende el dolor de los familiares. La Armada está trabajando, haciendo lo imposible". "Se hizo todo lo posible". "Pedimos que nos de una explicación el Jefe de Armada".Armada: "El nuevo Jefe de la Armada nos llamó a los familiares en forma particular y nos atendió amablemente". "Están trabajando para las familias no queden desamparadas".Comisión Investigadora. "Nosotros ponemos la expectativa en esta comisión siempre y cuanto se trabaje".Gobierno: "Últimamente el Ministro Aguad ha mandado una secretaria y no se hizo presente en la reunión con los familiares".Sobre su hijo Fernando. "Fernando era muy atento y cordial. Se desvivía por nosotros". "Esta orgulloso de haber optado por la carrera de submarino. Hoy soñé con él, que estaba bien".