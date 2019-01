José Luis Espert: "La vuelta de Cristina sería una mala imagen de la sociedad"

José Luis Espert, economista y candidato a Presidente de la Nación, habló en Feinmann 910 y dijo que "Encontré que entre el miedo de la gente que vuelva Cristina Fernández y el desencanto de Mauricio Macri por su conflicto económico se abrió la puerta a nuestras ideas de candidatura presidencial. Queremos cambiar el país, veo que nos está yendo mal hace tiempo, tenemos decadencia, niveles de pobreza, de delincuentes, droga que nunca tuvimos. Cada vez que se piensa en cambiar se nos dice que es dificil hacerlo"



Sobre sus propuestas, dijo que "Haciendo siempre lo mismo nos va peor, no hay solución dentro de este modelo. Hay que cambiar de raíz. Yo este año haré mi propuesta, si todos competimos para conseguir lo mejor, porque los países no pueden competir."



-"Si a mí la ciudadanía me vota tengo consenso para hacer los cambios, los políticos no deben mentir en campaña. El empleo publico es un tema para ver, a qué político le importa cuando se funde una empresa la gente que queda en la calle?. Para pagar bien, y aliviar la presión impositiva tenes que hacer cambios.", agregó.



Sobre una posible vuelta de la ex Presidenta, dijo que "Yo no sé que podría hacer Cristina Fernández si vuelve, el kirchnerismo fue una asociación ilícita y le metieron porquerías a la gente, destruyeron el Indec, se debería dejar atrás."



-"Argentina tiene que hacer una reforma estructural gradual, el shock era en el modelito de morondanga de Macri, pero si uno tiene que cambiar el país no lo hace de golpe. En el 2020 tenemos vencimiento de deuda, sin plata porque el Fondo le da todo el dinero a Macri sin pensar en el país. Tendré que ir al Fondo desde el primer día", finalizó.