José Luis Espert adelantó que votaría en contra de la moratoria previsional

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, adelantó este miércoles que votará en contra del proyecto de reforma previsional que ya tiene media sanción del Senado y que el Gobierno busca llevar el próximo miércoles al recinto de Diputados para su aprobación.

Embed

En una entrevista con Facundo Pastor en Pastor 910, Espert no respondió si su espacio dará quorum para que el proyecto sea tratado, pero sí anticipó cuál será su postura. "Si voto, voto en contra. ¿Por qué? Porque el sistema previsional está quebrado, no aguanta más parches. Jubilar a esas 800 mil personas, mintiéndoles que aportaron 30 años, es condenarlos a la miseria. El sistema hay que cambiarlo", afirmó.

Según Espert, el sistema previsional necesita un cambio "de fondo" y detalló: "Del 100% del sistema, la mitad son regímenes especiales. Solamente un 25% pertenecen al régimen general en el que entra esta moratoria. Si no vamos contra los regímenes especiales, donde hay gente que se jubila a los 50 años y le quedan 20 años más de vida activa, el sistema va a seguir quebrado".

Consultado sobre cuál sería la salida para esas 800 mil personas que aguardan por la aprobación del proyecto, afirmó: "Si hay una persona que nao aporto porque lo tenían en negro, jubilalo con los 15 años que aportó. No como hoy, que no le reconocés nada y le comprás los 15 restantes a futuro. Reconocele los 15 años que aportó. ¿Cómo vamos a jubilarlo con 30 si aportó 15? Esos 15 que vos le das cuando no los aportó, se los estás sacando al que labura en el sector privado".

Moratoria previsional: quiénes podrían acceder

Con la aprobación de la nueva ley de Moratoria Jubilatoria, se estima que serán unas 800 mil las personas beneficiadas. Los grupos que podrán acceder son: