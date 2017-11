Juan Carlos De Pablo: "El BCRA está haciendo lo que haría yo, evitar la locura pre electoral"

Juan Carlos De Pablo - Economista 9-08.mp3

Juan Carlos De Pablo - Economista, habló con Luis Novaresio sobre la economía actual, reviví la notaREPASÁS FRASES MAS IMPORTANTES- Cómo está la economía?: "Es muy general, vamos a preguntas específicas."- Empezaron los brotes verdes?: "Si empezaron, pero no me digas que la gente no lo ve."Luis Novaresio, conductor: "Lo dice Mauricio Macri."AUDIO DE LA NOTAJuan Carlos De Pablo, Economista: "El Presidente está en campaña, igual que todos los candidatos, no le creo a ninguno."-"Hace seis meses los indicadores no eran buenos, pero fue mejorando. Igual la realidad es heterogénea. Por otro lado, las mejoras no son violentas."-"Todo lo que tiene que ver con la obra pública está mejor, el Agro también. Los créditos no alcanzan porque aumentaron los precios."- Inflación: "La inflación dejó de bajar, cuando haces la variación interanual ves que dejó de bajar. El Indec da bien porque dejaron de dibujar. Estará en un 22-23 por ciento, no sé como terminará."-"Federico Sturzenegger sigue haciendo su trabajo pero dejó de hablar del limite de inflación, está bien."-"El Banco Central está haciendo un trabajo pre electoral. La semana que viene veremos si hay cambios en la política cambiaria."-"Los argentinos tenemos un desafío post electoral en el tema económico, no es bueno endeudarse para no cambiar."