Juan Carlos De Pablo: "No hay que tomar en joda el endeudamiento"

"Los que vinieron a la Argentina para hacer diferencia con las lebacs y le pusieron un aumento se fue, el que vio la tasa en Estados Unidos se fue, y mi tía que compra dólares por las dudas. Todo esto es lo que pasó la semana pasada."-"La semana pasada el Banco Central puso la tasa al 40 por ciento, pero el tema sigue. Es un problema que no haya un Ministro de Economía, Mauricio Macri está muy conforme con sus medidas económicas. Yo le diría a Macri que junte al equipo económico, para que re ordenen y se vuelva a restablecer la confianza en Argentina"-"No ayuda que un Ministro dice una cosa, otro ministro otra cosa, el Banco Central dice que es independiente"-"Los Mercados no existen, es una ficción d e los economistas para entender a los seres humanos comprando y vendiendo"-"Hay problemas reales, en que lugar estamos de la recuperación de las tarifas. Es una barbaridad que las tarifas se aten a los salarios. Eso es la oposición. La Política económica la tiene que manejar el Oficialismo"-"De acá a fin de año no sabemos qué pasará. La tasa del 40 por ciento es momentáneo."-"Yo recomiendo que el que toma un crédito tenga una cuota del 25 por ciento de los ingresos, porque son 20 años, y pasan muchas cosas."-"No hay que tomar en joda el endeudamiento. Esto hay que tomarlo de verdad. Por más Luis Caputo, sigue pidiendo deuda."-"No voy a decir cuánto va a estar el dólar."AUDIO DE LA NOTA