Juan Carr: "Nuestra obsesión es evitar la próxima muerte por hipotermia"

Juan Carr.mp3







"Bien, dormido porque hicimos la tercer noche en River, esta vez fueron 114 personas, 114 personas bajo techo está bien en el club que abre las puertas, algo que es noticia en todo el mundo, los llaman de todo el mundo en River. Yo mismo tomé registro de lo fabuloso que es abrir las puertas a los más postergados, es un diseño, tenemos que trabajarlo pero tenemos gente preparada, y River tiene esa forma de hacer las cosas, muy bien. Además fué multiplicador, más y más clubes abren sus puertas, ahora también Universidades, la de La Matanza abrió las puertas con los estudiantes autorizados por el Decano y el rector, muy bien."





Sobre que vincularon su acción a una opereta kirchenrista:



"Vos me enseñaste como otro s amigos a comunicar, yo sé que 42 millones de personas pueden opinar cuando vos te exponés. No nos hizo mucho ruido. Paré las actividades en la editorial porque había 5 fallecidos, nuestra obsesión es evitar la próxima muerte por hipotermia, siempre fallecen, hace 25 años, pero este año veníamos con 4 muertes en una semana, ahí decidimos hacer algo, ahora llevamos 96 horas sin ninguna muerte, eso quiere decir que rompimos la inercia. Yo esperaba más ruido porque es un tema sensible, siempre hay discusiones para hacer. No fué significativo para nosotros, lo fué para una parte de la sociedad. Muchos de ustedes nos han enseñado a comunicar, lo que significa. Nosotros hacemos debates pero ahora sigue siendo el momento de la batalla y no queremos perder. Esperábamos complicaciones del lado de la convivencia humana, no es fácil tener una cola de 300 personas con hambre y frío y organizarnos. Recibimos un aluvión de generosidad inesperado. Me asombró lo que significamos para la gente. No hay ningún lugar religioso, políticos o social donde no tengamos amigos, lo hacemos con todos, sino no me animo a hacerlo."





Acerca de lo que quiere informar:



"Nosotros seguimos con este planteo, como la participación ciudadana, cerca de tu casa hay alguien en la calle, este lío sigue siendo para hacer eso, de las 5 muertes que hubo 2 se pudieron evitar si alguien lo hubiera mirado, pueden llamar al 108 si ven alguien en la calle, pasamos de 1000 a 3000 llamados diarios, la sociedad responde cuando llamamos, 911 en la Provincia de Buenos Aires, un abrazo a los que responden en el 108 y en el 911 y van a ver a cada persona. En River los que cuidan son verdaderos colaboradores, les mando un abrazo inmenso (Pastor cuenta que la empresa es Tech Security) Fueron 4 días de convivencia y siempre tienen una sonrisa aunque a veces se tienen que poner serios. A la gente decirles que las frazadas siguen siendo muy importantes, también ropa de abrigo y pañales."