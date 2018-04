Juan Manuel Herbella opina sobre la lesión de Sergio Agüero

Juan Manuel Herbella - Me虂dico deporto虂logo 17-04.mp3

"Yo me recib铆 de m茅dico a los 24 a帽os y jugu茅 10 a帽os al f煤tbol siendo ya m茅dico, inici茅 la carrera a los 18, hice hasta cuarto a帽o jugando para V茅lez, me recib铆 mientras jugaba para Nueva Chicago."Acerca de la deportolog铆a:"La deportolog铆a es la medicina adaptada al deporte, medicina de los cambios metab贸licos que genera el deporte, los cambios f铆sicos que genera el deporte."Acerca de qu茅 es una artroscop铆a:"Artro viene de articulaci贸n, cop铆a es ver, dimensionar, observar, la artroscopia es un estudio que con una invasi贸n m&ia cute;nima permite ver el interior de la rodilla en este caso. La artroscopia se realizan para hacer algo en l铆neas generales, a veces se usa para ver y determinar si se hace necesaria una intervenci贸n mayor."Referido a qu茅 es una limpieza de rodilla:"Todos los que fuimos deportistas de alto rendimiento tenemos secuelas del deporte, tiene que ver con las agresiones a las que sometimos al cuerpo, en este caso es una rodilla que tuvo un antecedente, lo que se hizo fu茅 observar y limpiar al superficie de la zona, limpiar desperfectos que pueda haber."Acerca de si cuando los m茅dicos hablan de 3 o 4 semanas de recuperaci贸n en realidad con 5 o 6:"En medicina no hay dos m谩s dos es cuatro, los que te dicen una fecha segura est谩n mintiendo, ni los m茅dicos del Manchester te pueden dar una fecha segura de regreso, depende del organismo. Adem&aacut e;s frente a un Mundial, que paraliza todo, la informaci贸n se preserva."El entrevistado habla de por qu茅 un entrenador elige a un jugador para llevarlo a un Mundial, no solo ve lo deportivo, tambi茅n ve otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento del grupo, asegura que hay jugadores que son importantes desde lo grupal o lo social, no desde lo futbol铆stico."El estr茅s genera lesiones, de eso no cabe dudas, hay comprobaci贸n cient铆fica de eso."AUDIO DE LA NOTA COMPLETA