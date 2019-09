Juan Manuel Lugones: "Yo soy un soldado de Vidal y de Ritondo"

Lucha con las barras:









Sobre la lesión a Gonzalo Maidana:





"La auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad ya está trabajando para buscar la responsabilidad de cada uno. Hay 13 mil policías separados de la fuerza que mancharon el uniforme durante esta gestión". "Tenemos 900 policías detenidos".





Amenazas a D'Onofrio:





"Esto es una muestra de que con los barrabravas no se puede tener ninguna relación". "Por decisión política, la gobernadora Maria Eugenia Vidal y el ministro Cristian Ritondo me instruyeron en que se termine el tiempo de los barrabravas. Me solidarizo con la dirigencia de River y con Rodolfo D Onofrio, yo sé lo que es sentir una amenaza. Yo estoy recibiendo oficios de fiscales y jueces que me piden que devuelva a la cancha a algunos barrabravas. La Justicia tiene que acompañar".





Sobre la posibilidad de continuar con su gestión en el próximo gobierno:



"Ojalá hayamos dejado una huella tan grande que no se pueda volver atrás. No creo que me convoquen, pero soy un soldado de Vidal y de Ritondo".