"Lo que pasa es que esa idea no es compatible con la idea de hacer un espacio abierto, plural. Para personalismos ya está el macrismo y el kirchnerismo. Si no, no le ofrecemos a la gente más de lo mismo", expresó el Juan Manuel Urtubey.





Por otro lado expresó que no estuvo en el acto de Sergio Massa. "Seguro vamos a competir con Sergio en las primarias de agosto, si bien tenemos una buena relació. "Alternativa Federal es un espacio más amplio que el peronismo", agregó.





Al ser consultado por Marcelo Tinelli, afirmó que ha planteado su vocación de colaborar en la generación de este espacio común.





Reviví el audio: