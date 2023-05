Juan Manuel Urtubey: "No competiría adentro de Juntos por el Cambio, tengo ideas distintas"

El exgobernador de Salta y precandidato a Presidente Juan Manuel Urtubey rechazó este lunes la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio y definir desde ese espacio su postulación. En declaraciones a López 910, el dirigente admitió que tiene una mirada distinta sobre el modelo de país que pretende JxC y afirmó que el macrismo "es parte del problema en la Argentina".

"Yo no estoy dispuesto a competir dentro de Juntos por el Cambio", expresó Urtubey, al ser consultado sobre las declaraciones de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y compañero de su espacio, quien dejó trascender que estaría de acuerdo con formar un "frente de frentes" con otros dirigentes de la oposición.

"No coincido con el modelo de país que quiere Juntos por el Cambio. A mí no me queda cómodo en términos ideológicos porque tengo mis ideas respecto del modelo de país, no quiero discutir el modelo liberal que plantean otros. No descalifico eso, pero tengo ideas distintas", señaló Urtubey.

En el mismo sentido, Urtubey criticó la polarización existente entre el oficialismo y el principal sector de la oposición: "El problema en Argentina no es el kirchnerismo, es la polarización entre el kirchnerismo y el macrismo. Ambos son parte del problema, no de la solución".

Otras definiciones de Juan Manuel Urtubey

"El desdoblamiento de las elecciones es bueno porque se elige por la provincia, y no un delegado del Gobierno nacional, si a eso le agregamos la boleta única electrónica, los datos fueron rapidísimo"

"Mientras los políticos discuten posiciones de poder, la gente está peor. Argentina tiene 110% de inflación, 40% de pobreza. Por eso mi discusión es que quiero un país que se parezca más a una fábrica, que a una financiera".

"A la Argentina le fue mal con la Alianza. Pasó con Macri y ahora también. No debemos hacer lo mismo de siempre".

"Hay gente que no quiere este gobierno, tampoco el modelo anterior, por eso nosotros planteamos un modelo".

"Con Juan Schiaretti estamos armando un espacio para competir entre nosotros".