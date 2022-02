Guillermo Coria: "Creo que Del Potro tiene para seguir intentando un poco más"

El capitán del equipo argentino de Copa Davis dijo que lo más difícil de las lesiones como la de Juan Martín Del Potro es “aceptar a perder partidos que no estaba acostumbrado”.

Sin dejar la emoción de lado, el ex número tres del mundo describió cómo lo vio al tandilense en su despedida del Argentina Open: “Fue difícil verlo a Juan Martín cómo estaba, de a ratos sacaba esos golpes, pero a la vez se lo veía indignado con el mismo por el tema de la movilidad”.

A la vez, no pierde la esperanza de que pueda seguir brindando su tenis al mundo: “No sé Río. Lo importante es que ya volvió, el tema es si se va acostumbrar a perder los partidos que le toque perder. Ayer por momento vi que se me movía y le pegaba, el tema es que no le daba el aire, que es lógico”.

“Tiene para seguir intentando un poco más, es joven. Ojalá que pueda volver porque es grande para el tenis nacional e internacional”, agregó.

Al culminar la entrevista, se refirió al próximo compromiso de Copa Davis con República Checa en marzo: “Tenemos un buen equipo. Espero que el equipo reviente la cancha como ayer. Me tengo fe”.