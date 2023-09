Juan Nápoli, asesor de Milei, contra JxC: "Fracasaron y nos quieren decir cómo solucionar los problemas"

Juan Nápoli, asesor económico de Javier Milei y candidato a senador por La Libertad Avanza, ratificó que el libertario buscará implementar la dolarización en caso de llegar al poder, aunque admitió que su aplicación no será sencilla y que puede demorar un tiempo. En la misma línea, replicó las críticas que recibe de Juntos por el Cambio al afirmar que "los culpables de que haya vuelto el kirchnerismo, ahora nos quieren dar cátedra de cómo se solucionan los problemas",

La entrevista comenzó con Nápoli abordando el tema de la dolarización, una propuesta que Milei promovió de manera enérgica. "La dolarización no es una tarea sencilla, puede tomar algunos meses, quizás algún año, pero en definitiva los tiempos y las formas los manejará nuestro candidato, si es que es presidente, con su presidente del Banco Central y eventualmente con su ministro de Economía", explicó Nápoli en diálogo con el programa López 910.

Nápoli respaldó la visión de Milei y enfatizó que el candidato de la libertad es el único que presentó una iniciativa sólida para abordar los desafíos económicos del país. "Nuestro candidato fue el único al que se le cayó una idea, porque hace 70 años que no podemos tener estabilidad en los precios y no podemos lograr que el Banco Central sea independiente, y no lo logró nadie. El único que lo logró está con nosotros: se llama Roque Fernández. Después, no lo logró absolutamente nadie", afirmó Nápoli.

En cuanto a las críticas de la oposición, Nápoli no se contuvo y lanzó una respuesta contundente. "Me da risa, porque todos los culpables de que haya vuelto el kirchnerismo, ahora nos quieren dar cátedra de cómo se solucionan los problemas. Se aparecen en los paneles de televisión y están mejor como panelistas que como gobernantes. Fracasaron todos y nos quieren decir a nosotros cómo solucionar los problemas", declaró con firmeza.

El asesor de Milei también se refirió a la opinión del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la propuesta de dolarización. "Por supuesto que no voy a transgredir su opinión, me merece el mayor respeto, pero no coincido. Nosotros creemos que no es inconstitucional porque hay una vía, pero de ninguna manera vamos a hacer algo que transgreda la Constitución", aseguró Nápoli.