Juan Pablo Carrizo: "Si el hincha de River me silba, lo voy a entender"

Su situación luego de descender:





"Me llamé a silencio para respetar a River. El club necesitaba calma. Estuve desde los 13 años. Es el único club que pude experimentar desde adentro, me dio conocimiento".





"Yo lo supere, no se lo deseo a nadie. Com una rutina de vida, se aprende mucho más de eso".





Con respecto a la declaración del Pato Fillol:





"Le agradezco al Pato Fillol, yo no guardo rencor. Pido disculpas en lo que me corresponde a mí. En verdad lo hice en caliente, yo te puedo asegurar que si me lo cruzo, nos damos un abrazo".





Vuelta al Monumental:





"Si el hincha de River me silba, lo voy a entender. A nadie le gusta que lo sílben igual. Yo mañana voy como rival y voy a tratar de eliminarlo. La gente de River que me crucé en estos 8 años me agradeció".





"Lo que tenemos que intentar mañana es converir. Una pelota parada te puede . Si te tuviera que decir un resultado es salir ganando 1 a 0 o 1 a 1".





Su distancia con el club:





"No me gusta involucrarme en River cuando no formo parte del club. Yo a River lo sigo lo veo, pero no me sale ir a la cancha".