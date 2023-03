El editorial de Toti Pasman: "El verdadero responsable de esta hecatombe de Boca es Juan Román Riquelme"

La crisis de Boca, agudizada por la derrota de este domingo frente a Instituto, se convirtió en el tema central del editorial de Toti Pasman de este lunes. Y aunque es la cuestionada figura de Hugo Ibarra la que ocupa el centro de la escena, el periodista apuntó sus críticas a Juan Román Riquelme, a quien señaló como el "verdadero responsable" del mal momento del equipo xeneize.

"Creo que el verdadero responsable de esta crisis, de esta hecatombe futbolística de Boca, es uno solo. Es Juan Román Riquelme. Porque cuando gobernás por caprichos, cuando vos dirigís desde la soberbia, 'dirige Ibarra porque es amigo mío. Yo con mi club hago lo que me da la gana', por decir un ejemplo", afirmó Pasman en Fútbol 910.

"Voy a cumplir 50 años y hace 45 que veo fútbol, y en el primer partido en la cancha de San Lorenzo me di cuenta de que Ibarra no era la solución para Boca. Ahora, ¿por qué Riquelme lo dejo ahí? Porque Riquelme le decía a Ibarra que Cali Izquierdoz no jugaba más y el Negro cumplía e Izquierdoz no jugaba más", señaló Pasman.

"Entonces, hoy el único responsable, el padre de la criatura del Boca de Ibarra, que juega cada día peor, es Riquelme", insistió.

"Sigo pensando desde el primer día que el ciclo Ibarra en Boca está totalmente de más. Ibarra les ha confesado a todos sus íntimos que no le interesaba ser técnico de Boca, que no quería ser técnico de Boca y está en este lugar, incómodo, solamente para decirle que sí a Riquelme, para hacer lo que quiere su mandamás, su majestad Román", agregó.

Luego, Pasman se refirió al presente del entrenador xeneize, cuya permanencia -al menos por ahora- estaría garantizada hasta el partido del próximo sábado ante Olimpo, por la Copa Argentina.

"No sabemos si llega el sábado a la Copa Argentina. Lo digo para marcar las incoherencias, las incoherencias de este Consejo de fútbol que tiene un solo tipo que tiene voz y voto, que es Juan Román Riquelme", agregó.