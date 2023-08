Juan Román Riquelme analizó el presente y el futuro de Boca: "Estamos..."

Tras el enfrentamiento contra Racing en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el cual Boca Juniors mantuvo el control durante la mayoría del juego, pero terminó insatisfecho con el empate, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, ofreció una entrevista a TyC Sports. En esta entrevista, Riquelme evaluó la situación actual del equipo y compartió su visión sobre lo que le depara en el futuro, justo antes del esperado partido de vuelta.

image.png

"Fue un lindo partido, los partidos de Copa son especiales. Los 23 jugadores fueron afortunados de vivir ese partido, como lo serán el próximo miércoles. Son experiencias muy lindas. Estamos contentos", declaró Juan Román en relación al duelo ante Racing.

Además, el vicepresidente xeneize, se deshizo en elogios hacia Frank Fabra: "Al fútbol se gana marcando goles. Tuvimos un buen primer tiempo y el segundo también lo hicimos bien. Lo de Fabra el otro día fue impresionante. Es como Marcelo para el Real Madrid, pero no tiene prensa. El otro día todos los ataques y las jugadas de peligro fueron por el lado izquierdo. Verlo jugar es un placer. Si hay un jugador que se merecía ganar el miércoles era él".

Cuando le consultaron sobre la llegada de Edinson Cavani, Riquelme declaró: "A mi manera de ver el fútbol, para nosotros es un sueño verlo con el uniforme de nuestro club. Internacionalmente, es el jugador más importante de la historia del fútbol argentino. Y tener la suerte de tenerlo acá es un sueño. Estamos felices y él también. Es un placer verlo jugar, es un jugador de otra categoría".

Siguiendo con esa línea, Román habló sobre Darío Benedetto: "Yo no sé si está relegado. El problema más grande y lindo es el que tiene el DT. Tiene muchas posibilidades y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, yo estoy feliz de la vida. Tener a Cavani y a Benedetto es un sueño".

Por otra parte, Riquelme analizó el momento que atraviesa el Xeneize: "·Estamos muy ilusionados con que el domingo lo vamos a hacer bien y a partir de ahí pensaremos en el miércoles contra Racing. Estamos ilusionados con lo que se viene".

Juan Román Riquelme habló sobre su gestión en Boca

"Estos tres años y medio fueron mejor de lo que imaginaba cuando estaba en mi casa. Ex-jugadores que sean entrenadores, juveniles que debutan... Quiere decir que se está haciendo un trabajo impresionante. Y a eso hay que sumarle los títulos, y somos los que más ganamos. El club está ordenado y volvimos a ser un club de fútbol", declaró.

Además, Riquelme habló sobre las próximas elecciones: "Falta mucho para diciembre. Yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Si la gente que estaba quiere un poquito al club, tendría que disfrutar, porque eso es ser hincha. Pero ustedes saben que ellos no son hinchas. Me van a intentar ensuciar de acá a diciembre, es el juego que hacen siempre. Yo soy hincha y como el club está bien, no tendría que haber elecciones".