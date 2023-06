Juan Román Riquelme reveló quién se quedará con lo recaudado en su homenaje

Juan Román Riquelme habló por primera vez luego de su emotiva despedida del fútbol, ocurrida en La Bombonera el pasado domingo, nueve años después de su retiro de Argentinos Juniors. Mucho se habló y se cuestionó sobre el partido homenaje al ídolo de Boca Juniors, que contó con la presencia estelar de Lionel Messi y otros jugadores de la selección argentina, como Ángel Di María y Leandro Paredes, además de otras leyendas del club, con Carlos Bianchi al frente. Riquelme abordó varios temas en una entrevista con el periodista Flavio Azzaro.

image.png

Uno de los momentos que más comentarios generó fue el homenaje que le rindió a Maradona, considerando su conflictiva relación tras la salida de Riquelme de la selección y la distancia que mostró cuando Diego regresó a La Bombonera como entrenador de Gimnasia.

"A mí me pasaron cosas que son insoldables. Y pasaron en esa cancha. Yo de chiquito tuve la suerte de verlo a él, todos queríamos ser Maradona; después Messi fue lo más grande. Y yo jugué con los dos. Después de estar en al despedida de Maradona, tener la suerte que Messi esté en la mía es todo un sueño. No le puedo pedir más nada a la pelota. Maradona tenía que estar, esperemos que su familia lo haya disfrutado", dijo Riquelme, retomando sus palabras sobre el final de su partido homenaje.

Sin embargo, la pregunta más importante era quién se quedó con el dinero que salió la despedida de Riquelme, y el vicepresidente de Boca no evadió el tema: "Es un evento normal, en el cual Boca como institución en el libro de acta estipula que esa plata va para él... Yo pedí por favor a la CD que con lo que se recaudara se pagarán los gastos y con lo que sobre se haga el gimnasio para los chicos de Inferiores. Ese es mi sueño. La idea es que Boca no gaste un centavo. Si no fuera vicepresidente, pienso que hubiera hecho lo mismo".