Uno por uno, las estrellas invitadas al partido despedida de Juan Román Riquelme

En una conferencia de prensa celebrada en La Bombonera, Juan Román Riquelme, el vicepresidente e ídolo de Boca, reveló los detalles de su partido de despedida, el cual se llevará a cabo en el estadio del Xeneize el domingo 25 de junio. Además, el ídolo de Boca contará con la presencia de invitados destacados que participarán en el evento, incluidos Lionel Messi, Leandro Paredes y Lionel Scaloni.

image.png

Invitados confirmados para la despedida de Riquelme en La Bombonera

Durante la presentación, Riquelme no dudó en confirmar la participación de Lionel Messi en su partido de despedida, expresando: "Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para mucho. Tuve la suerte de ver a Maradona y a él, y ser compañero de los dos. Seguro que la va a pasar bien, va estar en el estadio más lindo del mundo, con la hinchada más linda del mundo... Será maravilloso". El encuentro enfrentará a una Selección Argentina conformada por excompañeros de Riquelme, incluyendo algunos que aún juegan para la Albiceleste, contra el equipo del Boca Juniors de 2000.

Después de confirmar a Messi, Riquelme mostró su aprobación al ser consultado sobre la presencia de Carlos Bianchi: "Carlos (Bianchi) es más que un entrenador para mí, es el técnico más grande de la historia de nuestro club. Nos enseñó a competir, a soñar y ha hecho que nuestro equipo le pueda dar alegría a nuestros hinchas. Él tiene la culpa de que los hinchas exijan la Copa Libertadores, toda la culpa la tiene él. Es una maravilla para mí sentirlo de mi familia, ya volvió de Francia para estar en ese partido y estará en la cancha".

Además, Riquelme reveló que contactó a Alfio Basile para que dirija su partido de despedida, pero bromeó sobre la falta de respuesta: "A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro. Esperemos encontrarlo antes del 25".

Además, confirmó que no asistirá a la despedida de Maxi Rodríguez, que se llevará a cabo en el Coloso Marcelo Bielsa el 24 de junio, debido a que ese día es su cumpleaños y siempre lo celebra en Don Torcuato. Sin embargo, reveló que invitó a Maxi Rodríguez a su propio evento, diciendo: "Elegimos ese día, esperamos que la gente lo disfrute al máximo. Maxi (Rodríguez) tendrá su despedida el 24 de junio en Rosario. Me entristece un poco no poder estar allí, pero espero que él pueda estar aquí al día siguiente".

Quiénes estarán en la despedida de Riquelme, uno por uno

De esta manera, los únicos dos invitados confirmados por Riquelme son:

Carlos Bianchi

Lionel Messi

Otros invitados:

Coco Basile

Maxi Rodríguez

Guillermo Barros Schelotto

Hugo Ibarra

Sebastián Battaglia

Sergio "Manteca" Martínez

Blas Giunta

José Pekerman

Además, el Consejo de Fútbol también diría presente:

Marcelo Delgado

Raúl Cascini

Mauricio Serna

Jorge Bermúdez

Con el correr de las horas y luego del amistoso de la Selección Argentina ante Australia, Leandro Paredes confirmó su asistencia, al igual que Lionel Scaloni, que estará con el cuerpo técnico. A su vez, habrá más nombres representativos de la Albiceleste:

Leandro Paredes

Lionel Scaloni

Walter Samuel

Pablo Aimar

Roberto Ayala

Ángel Di María

Sergio Agüero

Ezequiel Lavezzi

Éver Banega

Gabriel Heinze

Lucho González

Sergio Romero

Juan Pablo Sorín

Javier Mascherano

Javier Saviola

Y también ex-compañeros de Riquelme históricos de Boca:

Clemente Rodríguez

Claudio Morel Rodríguez

Antonio Barijho

Óscar Córdoba

Daniel "Cata" Dïaz

Pablo Ledesma

Rodrigo Palacio

En los próximos días, el club brindará más certezas en cuanto a los equipos que integrarán el Boca vs. Selección Argentina en la despedida de Riquelme.