Juan Vasco Martínez: "El consumo en las góndolas sigue retraído"

Juan Vasco Martínez - Director de los Supermercados Unidos, habló con Luis Novaresio sobre el dólar trasladado a preciosREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLuis: "Uno de los temas de la mañana es que el gobierno está investigando si los supermercados están aumentado los precios sin justificación, y así generen sobre una duda sobre las promoción. Estamos en linea con Juan Vasco Martínez, el Director de los Supermercados Unidos. ¿Qué le genera esto?".Juan: "Nosotros no hemos sido citados y por lo que conozco de las investigaciones de la competencia forman parte de su tarea permanente y no solo en nuestro sector. Para mi una investigación no nos preocupa. Por lo menos unos de los elementos no son prácticas que en las que estemos involucrados, presetaremos una investigación máxima, cartelerización no existe. [...] Me parece que en ese s entido no hay intranquilidad en nuestro sector".AUDIO DE LA NOTALuis: "Después del dolar tan auto, ¿siguen aumentando los precios en la canasta?".Juan: "Ha habido un par de incrementos en algunos productos [...] Pero si alguno piensa que hay ciertos consumos que son importados, como la lata, el tetra, y demás, eso debería aumentar. [...] Esto puede afectar al ingreso. Actualemente se van a trasladar una forma muy restringida y muy fina".Luis: "¿Cómo hablamos del nivel de consumo?".Juan: "Sigue retraído. Si vamos a números consolidados y julio tuvo una caída pero tuvo una leve mejoría comparando con el mes anterior. [...] La reactivación esperemos que llegué".Rosario: "Una consulta, ¿Banco Provincia ya cerró con ustedes dos fechas de descuentos? ¿Hay otros bancos?".Juan: "[...] Después ha habido bancos públicos en algunas provincias. Los bancos con esto también obtienen con esto, no solo beneficio con los clientes sino también con ellos".Luis: "Muchas gracias. ¿Queda claro que transmite a los bienes los precios de los dolares?".Rosario: "También es por especulación".Luis: "Ayer estaba Nicolás Dujovne en el Teatro Colón. [...] El esposo de Cecilia Bazan tiene un taller mecánico"