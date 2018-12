Julieta Ortega: "Thelma Fardin, fue un caso contundente"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Ayer fue un día movido, estábamos muy nerviosas. La idea fue acompañar a una actriz que se había acercado a pedir ayuda. Todo lo dijo Thelma Fardin, fue un caso contundente y no hay mucho que agregar."



-"Siento que hay un cambio y no hay vuelta atrás. Nuestra colectiva surgió en defensa de la ley del aborto y seguimos trabajando porque esto pasa todo el tiempo."



-"Thelma vino a una de las asambleas, contó lo que le pasó y pidió ayuda. Ella no se quería exponer, entonces después de la denuncia decidimos hacer la conferencia de prensa"



-"Acá hubo una violación, pero hay otros casos, el abuso de poder se da en todos lados, no sólo con las actrices. Somos todos victimas."





AUDIO DE LA ENTREVISTA