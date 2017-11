Julio Garro: "La única persona que le pudo hacer frente a la corrupción y la mafia policial fue Vidal"

Julio Garro - Intendente de La Plata 03-08.mp3

Julio Garro - Intendente de La Plata habló con Luis Majul sobre los resultados históricos de las elecciones de La PlataREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSobre los resultados históricos de las elecciones de La Plata, que suelen reflejar lo que puede pasar en la Provincia de Buenos Aires.Noriega: En las elecciones de 2015, las PASO las ganó Julio Garro. Cambiemos ganó por un pelito, por dos mil votos, sobre el Frente para la Victoria. Las elecciones definitivas mostraron una estirada de Julio Garro hasta el 41%, y el FpV se achicó.AUDIO DE LA NOTAGarro: La Plata es una ciudad que venía con unos líos muy grandes, rehén de muchas peleas políticas durante muchos años. Eso fue un castigo a nuestra ciudad. Hemos conseguido en este año y medio obras e inversiones de nación y provincia que el platense agradece porque hacía más de 25 a&n tilde;os que no se hacían las obras necesarias y obligatorias.Sobre el SAME de la Provincia en La Plata:Es el SAME de la Provincia de Buenos Aires, que tiene varios municipios, y nuestra ciudad tiene uno. Lo maneja el intendente de la ciudad de La Plata, pero las ambulancias las dio la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires para seguir creciendo. Produjo cambios muy importantes. Vamos a la casa de la gente, la gente agradece por salvar vidas. Antes, para que venga una ambulancia en un accidente estábamos 45 minutos. Hoy, en cualquier punto del municipio, a los 10 minutos hay una ambulancia ante una urgencia. Es un valor muy importante. Le genera al vecino sentirse acompañado por un Estado que se preocupa.Sobre el ajuste y el aumento de tarifas:En todos los municipios siempre hay gente que pertenece a la clase media, alta o media baja. Nuestra ciudad creció de manera desplanificada los últimos quince años. Son cinco Capitales Federales y con un presupuesto terriblemente inferior. Eso ha generado postergación. Hay un montón de barrios sin cloacas, luz, agua, gas, que no pueden ingresar patrulleros ni ambulancias. Estamos trabajando para pavimentar las calles, llevar los servicios. Buscamos crecer integralmente. Hay gente que la pasa mucho peor que otra al momento de afrontar el pago de las tarifas.Sobre el trabajo de María Eugenia Vidal en la Policía de Buenos Aires:El tema de la inseguridad es algo que reconocemos, uno de las preocupaciones más grandes de la gente. Veo una policía provincial con más presencia, que empieza a trabajar con otra responsabilidad, que sabe que hay un Estado que le quiere dar recursos para colaborar y que la controla. La única persona que le pudo hacer frente a la corrupción y la mafia policial fue Vidal.Es muy importante que haya método y planificación de trabajo para que las cosas puedan ocurrir.Sobre cómo están en las elecciones contra Unidad Ciudadana:Estamos muy bien. Estoy entrando en un barrio terriblemente postergado a tomar mate con una señora que me llamó llorando porque le salvamos la vida a su padre. Estamos sin duda arriba de Unidad Ciudadana y no por los números finos de una encuesta, sino porque nos lo dice la gente, que quiere seguir acompañando el cambio sabiendo que todavía hay mucho más por construir.Sobre si su antecesor (Pablo Bruera) sigue preso:El hermano sí, pero él nunca estuvo preso. Tiene una causa por un loteo de PROCREAR. El dueño del lote se presentó, hizo la denuncia penal y el año pasado se procedió a que los responsables estén en una cárcel.