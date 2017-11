Julio Piumato: "Ahora la pelota la tiene el Gobierno, debe contestar los reclamos que son justos"

Julio Piumato - Sec Gral de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 23-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Aunque no se vea después de la marcha de ayer queda la demanda de los trabajadores, de los desempleados, de los jubilados, eso queda porque está en el discurso y en los argentinos que se movilizaron."-"Ahora la pelota la tiene el Gobierno, debe contestar los reclamos que son justos. Nosotros estamos dispuestos a debatir los reclamos. El Gobierno trata de naturalizar la protesta. Evidentemente a los Gobiernos no les gusta las manifestaciones de los trabajadores, esperemos que el gobierno recapacite y dé respuesta a los trabajadores."AUDIO DE LA NOTA-"El Comité Central Conferal va a ser continuar el plan de lucha. Nadie busca un paro por el paro mismo, pero hay tiempos. Haremos plenarios por todo el país, espe remos que para el 25 de septiembre haya una propuesta del Gobierno."-"El Gobierno por el momento no ha hecho nada, habla de dialogo pero no hay dialogo. En la última reunión los empresarios prometieron no despedir a nadie y despidieron y el Gobierno no hizo nada para pararlos; y cuando se perdió 10 puntos por la inflación se hizo un acuerdo para que se le dé un bono a los trabajadores, los empresarios no cumplieron. Jorge Triaca reconoció la responsabilidad del movimiento obrero, nuestra responsabilidad no es entregar a los trabajadores, sino defenderlos."-"No estaba bien hace un año y medio, pero teníamos la razonabilidad de un Gobierno que recién asumía. Con la política que lleva adelante el Gobierno agudizó la emergencia. Más allá de como recibió el país este Gobierno, ellos agudizaron las cosas, nosotros no hablamos de pobreza cero, del impuesto al trabajo y no cumplió nada."-"De mi no depende el paro, el Gobierno debe dar una propuesta."