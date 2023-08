Estefi Berardi mandó al frente al Kun Agüero tras anunciar su separación

Tras casi cuatro años de relación, este fin de semana Sergio Kun Agüero anunció su separación de Sofía Calzetti, de una manera bastante particular desde su cuenta de Twitter.

Primero, el exfutbolista tuiteó una frase que sorprendió a sus seguidores: "¿Cómo andan? Pronto tengo noticias", por lo cual uno de ellos le respondió: "Ojo, están pasando cosas", a lo que el Kun aclaró: "Pero es personal, nada de Kunisports je". Así, cuando le preguntaron "¿Te casás?", no dudó en escribir "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada" para que no quedasen dudas.

kun aguero.jpg

Este lunes Estefi Berardi mandó al frente al Kun dando a entender que, si bien él dice a sus allegados que se tomaron un tiempo y luego verán qué sucede, no tendría intenciones de reanudar la relación con Sofía.

Tras asegurar que se comunicó con él y que le dijo que dejó las puertas abiertas para retomar la relación más adelante, Berardi disparó sin filtro asegurando que Agüero "Está haciendo vida de soltero porque no para de likear y seguir a chicas en las redes”.