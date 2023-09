Pese al fallo de la Cámara y al pedido de la querella, L-Gante permanecerá libre

El juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, rechazó hoy volver a detener a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, a pesar de la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes, que revocó ayer el fallo que había otorgado su libertad. La causa en la que está imputado involucra amenazas y privación ilegal de la libertad, según informaron fuentes judiciales.

Esta mañana, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra, en representación de Darío Gastón Torres, el vecino del músico que inició la causa penal con su denuncia, solicitaron la inmediata "captura" de L-Gante, como adelantó Beccera en la entrevista con el programa López 910. Sin embargo, el juez Castro, en una resolución firmada hoy, aclaró que "se proveerá en consecuencia" cuando la disposición de la Cámara se encuentre "firme".

El abogado defensor de L-Gante, Diego Storto, explicó que "esto significa que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta tanto exista un 'doble conforme', que en este caso será dado, o no, por el Tribunal de Casación."

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, compuesta por los camaristas Oscar Reggi y Jorge Risuleo, argumentó en su fallo que "no varió la apariencia de responsabilidad del encausado, como así tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso" si no se adopta la medida de coerción. También destacaron que no se ha incorporado "elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo" decretado previamente.

Además de revocar la libertad de L-Gante, la Cámara reprendió al juez Castro por no haber dado cumplimiento a la ley 15.232, que establece el derecho de la víctima a ser informada o escuchada antes de que se otorgue la excarcelación al acusado.

L-Gante había sido liberado el 8 de septiembre pasado después de pasar más de tres meses en prisión. Su liberación se basó en la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales que reevaluaron la prueba existente en el expediente y generaron "beneficio de la duda" sobre su culpabilidad en el caso de supuesta privación ilegítima de la libertad.

La denuncia original que llevó a la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela. Según la denuncia, Torres fue amenazado por Valenzuela y agredido físicamente por miembros del grupo de amigos y músicos de L-Gante, conocido como "La Mafilia". La situación escaló cuando Valenzuela lo retuvo en su vehículo por un tiempo antes de liberarlo.

La fiscalía solicitó la detención de Valenzuela, que finalmente se materializó el 6 de junio tras cuatro allanamientos. Desde entonces, el caso ha pasado por varias etapas judiciales, incluyendo la liberación de L-Gante y su posterior revocación. El cantante ahora espera una decisión del Tribunal de Casación para determinar su situación legal en curso.