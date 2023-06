Un periodista se indignó con el representante de L-Gante y lo frenó en vivo

Mario Massaccesi no pudo ocultar su indignación durante la entrevista que realizó a Maxi El Brother, representante de L-Gante, en una transmisión en vivo de TN Central. El periodista mostró su descontento con el invitado y lo expresó abiertamente durante el intercambio.

Maxi El Brother, persona de confianza del famoso cantante de cumbia 420, resaltó la gran popularidad que L-Gante tiene en su barrio. "Él es considerado un referente en su barrio, en su localidad y en todo lo que rodea a General Rodríguez", afirmó.

Además, Maxi manifestó su desacuerdo con los líderes políticos del partido mencionado y aseguró que el entorno de Elián, como se conoce al cantante, lo protege y cuida. Sin embargo, también mencionó que, a sus 23 años, L-Gante sigue realizando acciones propias de alguien de su edad.

"No, no, no. Disculpame. Los pibes de 23 años no exhiben armas, no todos los pibes de 23 años hacen un culto de la marihuana o de la droga, no todos hacen apología de la violencia. No es un pibe común de 23 años. Es un cantante gigante que tiene muchos seguidores, que ha tenido un pico de fama muy grande pero también tiene muchas cuestiones que son muy cuestionables", le contestó Massaccesi.

Pero la respuesta de Maxi no se hizo esperar: "Tenés razón, no es un pibe común. Es un artista, un rapero, que si fuese un rapero de Estados Unidos... Fijate las letras que cantan, o los puertorriqueños, o los funky favela de Brasil que son tan famosos como él, mueven masas, y hablan de lo mismo, es música urbana. Habla de lo que sucede en el barrio".

L-Gante_amigo.jpg L-Gante, junto a su representante.

A su vez, la periodista Sofía Kotler preguntó: "¿Entonces es un personaje lo que hace?".

"No, no es un personaje, es lo que sucede en el barrio. Quizás ustedes no lo viven o no lo ven porque no nacieron en un barrio", respondió el manager del cantante.

En ese instante, Massaccesi reaccionó: "No, yo nací en un barrio y me cagué de hambre gran parte de mi vida, eh". Y agregó: "Yo sé lo que es el hambre, lo que es tener un viejo que no llegue a fin de mes, lo que es no tener guita para ir a la escuela. Lo que es trabajar desde los 14 años. Lo conozco muy bien a eso. Esto de no conocer el barrio, no te creas".

"Perfecto. ¿Y tus amigos?", le respondió Maxi, desafiante. "Ninguno ha hecho apología de la violencia ni ha tenido estos desbordes como tiene este pibe", fue la respuesta del conductor y continuó: "La pregunta que te hago es ¿qué falló esta vez?".

"Bueno, quiero tener tus amigos. Mis amigos están presos, muertos, dos, tres deben estar vivos. Yo nací en Villa Lugano, en la villa 20 de Lugano", señaló el representante de L-Gante.

"Ok. Si ustedes lo cuidan a full. ¿Qué falló esta vez que hoy L-Gante pasa su tercera noche preso? Esta causa es muy comprometida", insistió Massaccesi. "No hubo un fallo de nada. Se está siguiendo un proceso judicial y hasta que se demuestre lo contrario él no es culpable", sentenció el invitado.