La abogada de Thelma Fardin contó que la denuncia contra Juan Darthes "fue un proceso largo, muy intenso y muy simbólico"

Qué pasó. La abogada de Thelma Fardin, Sabrina Cartabia, contó que llegar a la denuncia contra el acto contra el actor Juan Darthes por violación "fue un proceso largo, muy intenso y muy simbólico". También contó que aunque la denuncia fue radicada en Nicaragua, en los próximos días "la Justicia va a arbitrar en este país las medidas de prueba".

En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red AM 910, Cartabia manifestó que "hay que tener mucho respeto por el testimonio de las víctimas" y remarcó que "no es ligero y no es fácil salir a contar algo tan doloroso y tan privado".

Qué más dijo. También enfatizó que el testimonio de Fardin fue una forma de "reinvindicar" a las anteriores denunciantes de Darthes, quienes fueron "maltratadas, fueron descreídas e incluso son perseguidas judicialmente"





AUDIO DE LA ENTREVISTA