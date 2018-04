Jesús Dátolo, mediocampista de Banfield, se quejó airadamente de la labor cumplida por el árbitro Sandro Ricci, calificándolo de "desastre", tras la derrota que su equipo sufrió a manos de Nacional de Montevideo (0-1), resultado que provocó la eliminación en la última fase preliminar de la Copa Libertadores.



"La actuación del árbitro fue un desastre. No vio el penal a dos metros", expresó el volante zurdo, al referirse a la jugada que pudo haber cambiado la historia en el Parque Central de Montevideo.



Es que a los 28 minutos del segundo período, el volante Santiago Romero (ex Rosario Central) chocó de frente a Nicolás Bertolo y le cometió un claro penal. El juez Ricci, ubicado muy cerca, obvió sancionar la infracción.



"Qué puedo decir del árbitro!!! Lo vieron todos", esgrimió en similar tono el propio Bertolo, que no quiso explayarse más al respecto.



Una vez terminado el partido, el árbitro brasileño sancionó con tarjeta roja a Renato Civelli, defensor del Taladro que encabezó las protestas por el penal no sancionado y por la eliminación en el certamen continental.