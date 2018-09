"Fue pública y notoria la situación aquí en San Pedro, cuando ustedes lo llamaron el presidente de la Liga dijo que no había recibido ninguna entrada y por decir eso ayer fue suspendido por un año. Él ni siquiera denunció lo sucedido, solo contestó una pregunta de un periodista. Ante la pregunta de un periodista fue sincero, eso no merece una suspensión por un año. La AFA debería recapacitar".



"Voy a pedir una reunión con Hugo para que me cuente los detalles y seguramente le voy a dar mi apoyo porque lo conozco hace años,si él dice que no recibió las entradas es porque no las recibió, eso no merece una sanción, vamos a elevare una nota a la AFA para pedir un informe sobre las razones de la suspensión".

Reviví el audio:

