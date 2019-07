"La AFA siempre persigue la rastrera ilusión de que un éxito los convierta en príncipes"

No hubo milagro, no hubo hazaña.de contar 26 años sin vueltas olímpicas. Queda más lejos que nunca aquel último festejo en Ecuador en la copa américa de 1993. Argentina defendía el título conseguido en Chile dos años atrás. El "coco" Basile estaba invicto desde el comienzo de la era, en febrero de 1991. El 4 de julio, en Guayaquil, la selección derrotó 2-1 a México con dos goles de Batistuta y esa fue la última alegría. Mañana, jueves, se cumplen exactos 26 años: largos 9.405 días. Desde entonces, Argentina disputó 7 mundiales, 10 copas américa y una copa confederaciones.. ¿Por qué? no soy periodista deportivo, por lo tanto no me corresponde hacer un análisis futbolístico, pero si aprendí que el fútbol es una expresión más de la cultura popular Argentina. Por lo tanto, cuando la dirigencia del fútbol argentino está manejada por corruptos, inoperantes, o simplemente burros que no están a la altura, tarde o temprano terminan pasando estas cosas por más que tengas al mejor del mundo.

Barack Obama se preguntaba hace unos meses: ¿cómo Argentina teniendo a Messi no ganó nada importante?, lo que no sabe Obama es que Argentina, además de tener a Messi, tiene al Chiqui tapia, aprendiz menor de Julio Grondona.

Los datos anulan cualquier debate posible: la selección tuvo 5 directores técnicos en los últimos 5 años : Sabella / Martino / Bauza / Sampaoli / Scaloni, uno por año, siempre el rendimiento de fue mayor a menor, el equipo de Martino jugaba peor que el de Sabella, el de Bauza peor que el de Martino y así...La selección tuvo 9 técnicos en los últimos 13 años en ese mismo lapso: Alemania tuvo 2 técnicos (Klinsmann y Low) Uruguay tuvo 2 técnicos (Fosatti y Tabarez) ¿cómo haces para generar un proyecto futbolístico con tipos tan diferentes? ¿qué carajo tiene que ver Sabella con Martino? ¿qué tiene que ver Bauza con Sampaoli ?. Pero vamos a lo institucional: la AFA tuvo 4 presidentes en los últimos 5 años: Julio Grondona / Luis Segura / Armando Perez / Claudio Tapia. En el medio de esos 4 presidentes tuvimos a Luis Segura vendiendo entradas de protocolo en el mundial de Brasil terminó procesado en la causa "futbol para todos". Al empate "38 a 38" sobre 75 electores entre Tinelli y Segura a la comisión normalizadora con una persona que tenía graves problemas de alcoholismo y se despertaba a las 2 de la tarde todos los días y a la llegada del Chiqui Tapia comprando votos del ascenso con cargos en el CEAMSE ¿cuál fue la renovación de Tapia?. El primer logro fue pelearse en una misma semana con Israel, el Vaticano y Palestina. Suspendió una audiencia con el papa y canceló una gira a Jerusalen enfrentándose con la diplomacia israelí y con la autoridad nacional palestina.

Ni Jesús armó tanto quilombo se peleó con las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo en 7 días. ¿Cómo llegó al mundial de Rusia? el único partido amistoso que jugó la selección fue contra Haití no hubo preparación, y así nos fue, nos volvimos en octavos, después de clasificar de milagro con el gol de rojo contra Nigeria.

Después del fracaso en Rusia, se chocó de frente contra la realidad. Ninguno de los buenos entrenadores argentinos quiso agarrar la selección porque no son boludos porque saben que iban a chocarla porque entienden que la conducción no está a la altura. Ni Martino, ni Simeone, ni Pochettino, ni Gallardo, ni Pekerman. Ninguno quiso asociarse con la administración Tapia. Entonces no tuvo más remedio que pedirle a Scaloni que emprenda una aventura rarísima, no había manera que termine bien.

Scaloni está lejos de ser el principal responsable, pero se sabía de ante-mano que el buzo del entrenador le quedaba gigante. Scaloni es small y el buzo de la selección argentina es extra-large. Ahí fuimos de vuelta todos, esperando el milagro esperando que se ilumine nuestro salvador. Y por enésima vez volvió a quedar demostrado que aunque Messi tenga ráfagas del Barcelona, no alcanza. No alcanza con el mejor Messi, no alcanza con el mejor Agüero, no alcanza con alguna genialidad de Lautaro Martínez. Es tiempo de que entendamos que no va a ver ningún mesías a salvarnos de la tragedia. Es tiempo de entender que no hay líderes extra-ordinarios con capacidades superiores. El mundo ya superó los liderazgos individualistas y comprendió que un país o una empresa o una selección sale adelante únicamente con un proyecto colectivo. El problema, como dice Christian Grosso, es que la AFA siempre persigue la rastrera ilusión de que un éxito los convierta en príncipes. Sapos, al fin.