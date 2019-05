La Argentina de los sicarios

¿Qué es un sicario? una persona que mata a alguien por encargo de otro, un asesino a sueldo. "Un grupo de sicarios baleó al diputado de la UCR Héctor Olivares y al funcionario Miguel Yadón (coordinador de obras del fondo fiducionario de transporte eléctirco federal de La Rioja., el funcionario murió. El diputado está muy grave", repasó el conductor.





"Sin embargo hoy la Argentina se encuentra paralizada como en los tiempos más oscuros de su historia porque la violencia y la muerte hacen su reparación", amplió. Además agregó las últimas muertes "inexplicables" que todavía hoy no se aclararon:





1- Lourdes Di Natale - Testigo clave en la causa "contrabando de armas a Ecuador y Coacia". Apareció muerta en su casa.

2- Brigadier Rodolfo Echegoyen - era el administrador de la aduana. Investivaga contrabando de mercadería, droga y lavado de dinero. Apareció muerto en su escritorio.

3- Alberto Nisman - Era el fiscal de la causa AMIA. Había denunciado a Cristina Kirchner por el encubrimiento de Irán. Apareció muerto en su escritorio.

4- Jorge Julio López - Testigo clave en la causa Etchecolatz. Desaparecido hasta el día de hoy.

5- Vittorio Gotti - Era empresario de la construcción de Santa Cruz - competidor de Lazaro Baéz - tuvo un accidente de auto y murió.

6- Marcia González - La persona que la alquilaba 4 departamentos a Euguenio Zaffaroni. Tuvo un accidente de tránsito en Entre Ríos y murió.

7- Leonardo Andrada - Fue el maquinista que le entregó el tren que chocó en Tragedia de Once. Le pegaron 4 balazos en un robo. Su declaración era muy importnatne.





No obstante, lo ocurrido hoy para Jonatan Viale deja dudas por como se dio el caso, no hubo charla previa, no hubo conversación, no hubo amenza; directamente tiraron a matar en un lugar con mucha custodia policial. "¿Quién era el diputado Olivares? A principios de año se opuso a la re-relección del gobernador peronista Sergio Casas. Ayer, participo de una reunión informativa de las comisiones de legislación penal y de deportes en la cámara de diputados donde se discutía la ley anti-barras", introdujo.





Por último, Jonatan Viale cerró su columna con una fras: "Hoy es un día negro en la Argentina donde reaparecen los peores fantasmas. Esos que se creían bien enterrados".