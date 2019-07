La Argentina tumbera

Un tema que venimos charlando mucho en nuestro programa y hace rato que tenemos ganas de profundizar. La Argentina delicuencial. ¿De dónde viene la expresión el "tumbero"? Eran los soldados conscriptos de tan bajos recursos, tan pobres, que renunciaban a su día de franco para poder comer en el cuartel. En lugar de irse a su casa, en lugar de irse de joda, decidían quedarse en el cuartel para alimentarse. Comían un guiso de carne hervida de pésima calidad. Tan mala era que se le decía "carne de tumba".





Con los años el tumbero dejó de ser soldado humilde que hacia la 'Colimba' y pasó a ser sinónimo de preso. En los medios de comunicación no es políticamente correcto habalr de esto porque sos vigilante, porque sos botón, porque sos facho.





Estos días resurgió la pegunta: ¿Existe en la Argentina cierta sacralizarición de la delincuencia? ¿Hay coqueteo con la ilegalidad? Por ejemplo ¿Que nos pasó como sociedad y particularmente en los medios de comunicación cuando legitimamos el mensaje que bajaba 'Pepo'?





Esta persona está procesada por doble homicidio culposo agravado y lesiones graves, después del siniestro vial que le costó la vida a dos de sus compañeros de la banda musical. Pero ese juego de seducción y de histeria que tenemos con la delincuencia no solo se dio con Pepo. Juan Grabois fue otro: "Si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño".





De esto también se trata la Argentina trucha, la Argentina delincuencia, la Argentina que relativiza el cumplimiento de la ley. En algún momento, alguien nos metió en la cabeza que cumplir la ley es de vigilante. En cambio, el que evade, es un fenómeno. . Siguen pasando los años y no podemos cambiar esta tremenda confusión de valores. ¿Si no cómo me explicás esta frase de un tipo inteligente y preparado como Dady Brieva? ¿En serio le tenes respeto al tipo que te mete un chumbo en la cabeza y te afana el auto o se estará refieriendo al delincuente de guantes blancos que se afana una imprenta o se compra una estancia en la Patagonia con plata de las rutas?





Esa cultura proto-delicuencia es la que le hizo y la que le sigue haciendo daño a la Argentina es la que le hizo y le sigue haciendo daño a la Argentina. Sobre todo a nuestros pibes. Esa Argentina que todavía hoy sigue diciendo que tomar una comisaría no está tan mal, o que acampar en la 9 de Julio es una forma válida de protesta.





Es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con una enorme crisis de valores. No tengo la menor idea de cómo se soluciona. De lo que estoy seguro es que en esta campaña berreta no escucho una sola idea sobre cómo dejar de ser esto: un país que se regocija de ser tumbero.